L’album de l’ancien membre des One Direction cartonne dans les charts.

Depuis quelques semaines, on n’entend plus que parler de lui. Que ce soit lorsqu’il reprend le tube de Lizzo "Juice" sur BBC Radio One, parce qu’il organise un miniconcert sur un passage piéton à Los Angeles ou encore car il insulte le gouvernement britannique au concert de Stormzy. L’ancien membre de One Direction semble avoir tout compris à l’exercice promotionnel. Celui-ci vient de sortir son deuxième album solo, Fine Line, emmené par les singles "Lights Up" et "Adore You". Un opus qui cartonne et qui se hisse directement en première place du classement Billboard.

Avec cette performance, il décroche un record historique. Il s’agit du premier artiste britannique masculin à se placer numéro 1 du classement dès les sept premiers jours de la sortie. Et ceci, de manière consécutive. Son album précédent datant de 2017 avait également trusté la plus haute marche du podium à sa sortie. En une semaine seulement, Fine Line s’est écoulé à plus de 478 000 exemplaires. Il signe la semaine de vente la plus importante pour un album d’un artiste britannique masculin depuis 27 ans avec Unplugged d’Eric Clapton (1992).

Et ce n’est pas tout, avec de tels chiffres, il devient le troisième meilleur démarrage de l’année. Seuls Lover de Taylor Swift et Hollywood’s Bleeding de Post Malone ont su faire mieux, avec respectivement 867 000 et 489 000 exemplaires vendus. Il double aussi les ventes de son premier album, ce qui est assez rare. En plus des États-Unis, l’album est également classé numéro un au Canada, en Australie, au Mexique, aux Pays-Bas, au Brésil… Un phénomène mondial mais qui a encore du mal à prendre chez nous, où il se classe seulement en 28e position de l’Ultratop.

Son ancien compagnon de route, Liam Payne, qui vient de sortir son premier album solo ne parvient pas à rivaliser avec une telle performance. LP1 a su faire une entrée timide dans le classement américain en 111e position et seulement pour une semaine. Depuis le succès phénoménal de son ancien boys band, Harry Styles a su s’imposer comme un chanteur à part entière de manière fulgurante.