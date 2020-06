Le confinement m’a donné envie de reprendre du service car je ne pouvais rien faire d’autre", nous confie le DJ Hector Langevin, plus connu pour son rôle de Bart Vallorta dans Demain nous appartient bien qu’il officiait déjà derrière des platines avant de devenir comédien. "Ce confinement musical m’a permis de rencontrer un peu plus mon public pendant mes live sur Facebook. Car, finalement, on était tous dans la même situation."