Plus de 13 millions d’albums vendus, des disques d’or et de platine à n’en plus finir, Helmut Lotti est ce qu’on appelle un phénomène. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir afficher un tel palmarès dans le monde, encore moins en Belgique.

Que de chemin parcouru par le ténor gantois depuis la sortie de son premier disque en 1989. Il a multiplié les collaborations avec les plus prestigieux, de Placido Domingo à Tina Turner en passant par Eros Ramazotti, Andra Boccelli, Sir Cliff Richards ou Joe Cocker. Et, malgré une pause de 10 ans à partir de 2018 - d’aucuns diront une traversée du désert - il est revenu l’an dernier en rassemblant plus de 50 000 spectateurs rien qu’en Belgique.

Ses 50 ans de vie et 30 ans de carrière, il va les célébrer en concert, évidemment, avec notamment une date au Cirque royal. Ce sera le 26 décembre.

Qu’est ce qui vous a mis sur la voie de la musique ?

(...)