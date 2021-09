Avec son nouvel album, I talian Songbook, il revisite "entre classique et populaire" les standards du répertoire italien.

En 30 ans de carrière et 21 albums studio, Helmut Lotti a tout chanté dans tous les styles. Avec succès qui plus est. En attestent ses 14 millions de disques vendus. Alors, lorsqu’il annonce une 22e contribution à sa discographie, on s’interroge : où va-t-il nous emmener ? Direction les grands classiques de la chanson italienne. Les airs traditionnels comme "Torna A Sorriento", "O Marenariello" et "Bella Ciao". Mais aussi des standards qui trottent dans la tête, peut-être chantés en anglais. Car les plus grands, de Tom Jones à Elvis en passant par Shirley Bassey, ont puisé dans le répertoire italien.

"J’avais commencé à travailler sur cet album avant la crise du Covid, dit-il. Pour moi, la pause du Covid était horrible, bien sûr, mais pour mon album… c’était mieux, parce que j’avais beaucoup plus de temps pour le perfectionner. Pour certaines chansons, j’ai pu enregistrer cinq ou six versions. Ma façon de travailler était complètement différente."

(...)