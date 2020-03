Il y a décidément du changement dans l’air du côté du BSF si l’on en croit les nouveaux noms qui viennent s’ajouter à l’affiche de l’édition 2020.

Le 22 août, le festival bruxellois propose une journée à la fois rock et fun avec la venue de Henri Dès et Ze Grands Gamins, autrement dit le projet metal du plus populaire des chanteurs pour les kids. Henri Dès sera sur la scène du Mont des Arts. Rappelons que le Suisse avait été l’invité d’un festival de metal l’an dernier. Sa prestation avait fait sensation. Le même jour sont également programmés Ultra Vomit, Ludwig von 88, Black Mirrors, MNNQNS et We Hate You Please Die.