On n'y prête plus vraiment attention, quand on vit à Bruxelles, mais l'Atomium attire encore manifestement les curieux. Lundi soir, alors que la rutilante structure vient tout juste de fermer ses portes, une vingtaine de badauds multiplient les poses et les photos pour apporter leur modeste contribution au trafic sur les réseaux sociaux, pendant que d'autres se prélassent dans les transats installés à quelques mètres de là.

Au pied des neuf boules, on croise même un local, souriant, mais un rien plus nerveux que les autres. Sa présence est secrète. Officiellement il ne se passe rien, mais d'ici quelques heures, Henri PFR deviendra le premier DJ à prendre place au sommet de l'ultime atome, pour un show d'une heure. "Mauvais jour" nous direz-vous : la fête nationale, c'est mardi. L'équipe est au courant, mais pour des raisons techniques et sanitaires, l'événement est préenregistré avant d'être diffusé ce mardi 21 sur les réseaux sociaux de l'artiste (19h), puis à la télévision dans la soirée. "Les conditions restent très proches du direct" insiste Henri PFR. "Les images les plus impressionnantes sont prises par drone, et depuis un hélicoptère, qui ne pouvait pas diffuser en live. Mais le temps et les autorisations de vol de l'hélico sont limités, une fois que le concert est lancé, c'est lancé".

(...)