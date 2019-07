"‘ Going On’ a été écrit il y a quelques mois à Amsterdam ", confie le jeune DJ et producteur bruxellois qui sort son nouveau morceau ce vendredi 12 juillet. "L’ambiance dans le studio était tout simplement incroyable, et en à peine deux heures le single était presque fini ! C’est dans ce genre de moment que vous sentez que quelque chose de spécial est en train de se créer. C’est de loin ma meilleure chanson. Je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau - des sons différents de ce que nous avons l’habitude d’entendre. Et je suis vraiment fier du résultat !"

La genèse de ce single - "qui évoque deux jeunes qui se rencontrent un soir et se disent que rien d’autre importe mis à part le fait de s’amuser" - est d’ailleurs pour le moins originale. Si aujourd’hui le morceau est chanté par Soran, il devait être interprété à l’origine par Duncan Laurence. Qui n’est autre que le gagnant du dernier concours de l’Eurovision avec le titre "Arcad e " et le coauteur de ce projet "Going On ". Henri PFR avait en effet déjà repéré le jeune chanteur néerlandais de 25 ans il y a quelques mois. Entre-temps, Duncan Laurence, qui sera en concert à la fin de l’année à Anvers, a été sélectionné pour représenter les Pays-Bas à l’Eurovision et a remporté le concours haut la main. Notre DJ bruxellois a donc décidé de changer de chanteur et s’est alors tourné vers Soran, un artiste canadien, dont il est un grand fan depuis sa chanson "Emma". " C’est donc avec beaucoup d’excitation et de fierté que je vous présente mon nouveau single "Going On", conclut celui qui se réjouit de le présenter en live le week-end prochain à Tomorrowland. J’espère sincèrement que vous l’apprécierez autant que moi lorsque je l’ai produit !"