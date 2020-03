J’étais à l’article de la mort il y a presque trois ans mais aujourd’hui ça va mieux , confesse le chanteur qui avait déjà failli mourir dans un accident de voiture à la frontière belge au milieu des années 70. Avec sa voix encore très abîmée par l’embolie pulmonaire qu’il a contractée en 2017, l’artiste de 75 ans se confie : "Je me suis rétabli et j’ai retrouvé ma voix, tout comme mes capacités physiques. La meilleure preuve étant que je fais partie de cette tournée. Si je n’étais pas bien, je ne serais pas dans Âge tendre."

Avez-vous eu peur de perdre votre voix ?

"J’en ai perdu un petit peu… J’ai eu très peur car j’ai été intubé. J’ai été dans le coma pendant 32 jours et ensuite, on m’a fait une trachéotomie. J’ai donc gardé une canule pendant un mois de plus, ce qui m’a non seulement un peu abîmé les cordes vocales mais aussi le larynx. Et je n’ai pas tout à fait récupéré la résonance qu’il y a dans le larynx. J’ai toutefois suffisamment de voix pour vous parler et ensuite chanter."

Cette épreuve ne vous a pas donné envie de tout arrêter ?

"Au contraire ! Quand je me suis réveillé, je ne me suis pas rendu compte que j’avais passé 32 jours dans le coma. J’ai dit : ‘Il faut absolument qu’on me sorte le plus vite possible de l’hôpital pour qu’on puisse faire mes galas.’ J’avais notamment une tournée prévue au Québec. Ma femme m’a dit : ‘Mon pauvre ami, tu es resté 32 jours dans le coma, on a donc tout annulé.’ Et je suis encore resté trois mois de plus à l’hosto pour une rééducation pulmonaire."

(...)