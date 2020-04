Le festival aura lieu ce samedi à 18h sur Facebook.

Les initiatives des artistes se poursuivent lors de ce confinement. Après le succès du concert international géant "One World : Together At Home" organisé par Lady Gaga il y a deux semaines et celui du festival #JeResteàlamaison fin du mois de mars, au tour d’un collectif de musiciens belges de tenter l’expérience du festival en ligne.

Ce samedi 2 mai à partir de 18h, le Home Cooked Live Stream Festival prendra place pendant deux heures sur Facebook. "Rien que de la bonne musique de groupe, bien bio, bien locale, à savourer dans sa cuisine, son canap ou dans son bain!", annonce les organisateurs. Neuf groupes belges se relayeront pour proposer des concerts depuis chez eux.

A la programmation, on retrouve notamment Great Mountain Fire, groupe constitué de cinq bruxellois qui s’apprête à sortir son troisième album Movements. Un condensé de funk et de pop inspiré des musiques anglo-saxonnes des années 70. Le liégeois The Feather sera aussi de la partie pour présenter son excellent nouveau projet très éloigné de la musique folk de ses débuts : Room.

La soul du duo de frères YellowStraps, l’indie pop de Judith Kiddo, la folk poétique d’Alaska Gold Rush seront également au rendez-vous. Parmi tous ces Belges, on retrouve malgré tout aussi un Américain : Turner Cody, qui collabore régulièrement avec le liégeois Nicolas Michaux, autre participant du festival. Ce dernier vient de présenter un nouveau titre "Harvesters", extrait de son deuxième album à paraitre, Amour Colère.

Tout au long de la soirée, une collecte de dons sera réalisée pour soutenir la Fédération Belge des Banques Alimentaires afin de venir en aide aux personnes les plus démunies.