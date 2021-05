Avant le concours, Alex Callier avait déclaré vouloir atteindre le Top 5 lors de cet Eurovision 2021. Cette 19 place sur 26 participants est donc vécue comme une déception.

"Je pense que nous avons bien joué et Geike a chanté fantastiquement bien mais apparemment l'Europe pense différemment", a réagit Alex Callier auprès de nos confrères du Het Laatste Nieuws. Hooverphonic reconnaît cependant qu'ils ont peut-être trop mis de côté le facteur "divertissement" dans leur chanson: "Mais nous n'allons pas changer notre identité non plus", ajoute le fondateur.

Enfin, plus que leur résultat décevant, le groupe regrette que la France, 2e, ou la Suisse, 3e, n'aient pas remporté la victoire finale: "Notre dix-neuvième place, ce n'est n'est pas si grave, ce n'est pas si important".