Nos représentants à l’Eurovision 2020 ont apporté leur soutien aux organisateurs de l’événement.



"Nous regrettons la malheureuse chaîne d’événements. Nous comprenons et soutenons la décision de l’UER (Union européenne de radio-télévision, NdlR.) d’annuler l’Eurovision 2020 . La santé et la sécurité devraient toujours être la priorité de n’importe qui." Le groupe adresse ses condoléances aux parties impliquées et remercie le personnel médical qui prend des risques pour soigner les autres.