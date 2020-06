Le clip a été visionné plus de 80 millions de fois en une journée.

Le dernier single de l’un des plus grands groupes féminins de K-Pop est en train de littéralement tout exploser sur le web. A commencer par le record de la vidéo la plus visionnée en 24h sur YouTube, jusqu’à présent détenu par une autre formation de K-Pop, BTS avec "Boys With Luv". Il n’aura fallu qu’une journée pour que ce nouveau clip récolte 82,4 millions de vues. Même avant sa mise en ligne, presque deux millions de fans étaient déjà derrière leur écran à attendre la diffusion. La vidéo est aussi la première à atteindre aussi rapidement les 100 millions de vues.

Un retour visiblement très attendu par les fans, qui avaient déjà pu les réentendre récemment grâce à leur duo avec Lady Gaga sur "Sour Candy". Si cette collaboration était parvenue à bien se classer dans les charts, "How You Like That" parvient à faire encore mieux. Le titre s’est glissé en deuxième position du classement de Spotify ce weekend, c’est la première fois qu’un artiste de K-Pop se classe aussi bien et aussi vite. Leur prochain album est attendu pour septembre. Pas de doute que cette fois encore, leur passage risque de ne pas passer inaperçu.