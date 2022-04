Pendant le présidentielle, le "4x4 " de la chanson se lance dans une tournée des cathédrales "Pour la dernière fois" à 92 ans.

"J’ai un répertoire fondamental qui se prête aux églises et cathédrales, nous confie d’emblée Hugues Aufray, interprète de "Santiano", "Stewball", "Céline" ou encore du "Petit âne gris", de passage en Belgique du 3 au 6 mai prochains. Je n’ai pas du tout d’effort à faire pour chanter dans une cathédrale. C’est d’ailleurs une de mes spécificités : je me sens toujours comme le 4x4 de la chanson. Je peux chanter partout et devant tout le monde. Devant des enfants, dans des prisons devant des gens qui ont commis des crimes, dans une caserne de gendarmes, devant Poutine, des vieux, des jeunes, etc. je n’ai peur de personne !"

Et le chanteur de 92 ans de nous donner en exemple l’un de ses derniers concerts où il a chanté pour le maire de Béziers, Robert Ménard, fondateur de Reporters sans frontières, mais surtout connu pour être une personnalité d’extrême droite. "Il m’a remis la médaille de la ville. C’est la première fois que j’en recevais une avec mon nom gravé dessus. Le signe d’un homme qui a le souci d’humaniser ses actes."