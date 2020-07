Avec, son nouvel album, Hugues Aufray démontre qu’à plus de 90 ans, on a toujours voix au chapitre. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

À bientôt 91 ans - il les aura le 18 août - Hugues Aufray n’a pas dit son dernier mot. Après neuf années de silence discographique, il est de retour avec un nouvel album, Autoportrait, comportant huit inédits et quatre nouvelles versions de classiques de son répertoire, dont "Hasta Luego" et "Stewball". Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a ni perdu la main ni la voix. Son univers est instantanément reconnaissable, les chansons ancrées dans la tradition et la country sont toujours aussi entraînantes et la voix n’a pas changé. Impressionnant !

De passage à Bruxelles, celui que Paris Match a intronisé Commandeur et dernier patron de la chanson française, nous a accordé un entretien. Crinière blanche impeccable, sourire malicieux et mémoire à toute épreuve, il explique pourquoi ce nouvel album a pris tant de temps à voir le jour.