Les ténors du rap français reviennent avec un dixième album, Yasuke

Paris, 9 h, ses citoyens pressés, ses RER bondés, ses vitrines brisées qui rappellent que la France demeure encore et toujours sous tension. Tout l’inverse, en somme, des gamins de cinquante ans qui sortent tout sourire de leur taxi garé dans le Ve arrondissement, les bras chargés de vinyles et de platines. Marseille a débarqué dans la capitale, et envoyé au front ses plus illustres guerriers : Shurik’N, Imhotep, Akhenaton, Kephren et Kheops, patrons incontestables du rap hexagonal avec IAM, depuis 1990. (...)