A côté de ces vinyles de collection, les visiteurs retrouveront costumes de scène, accessoires, disques d'or et autres objets ou documents rares appartenant à leurs idoles. Un véritable coup d'oeil dans le rétroviseur qui ravivera de bons souvenirs à toute une génération. "L’exposition temporaire et gratuite IDOLES permettra, à nos auditeurs et aux visiteurs, de découvrir l’univers et la programmation musicale que propose Nostalgie+, explique Vianney 't Kint, Brand Manager de Nostalgie+ dans un communiqué envoyé par la station musicale. Grâce à une plongée dans l’univers des années 60 et 70, ils découvriront les anecdotes derrière la création d’une chanson ou d’un album, des objets cultes ou encore des tenues d’artistes."

Artiste incontournable des années 60 et 70, Salvatore Adamo - dont les albums sont également exposés dans le cadre de cette exposition - a accepté d'être le parrain de l'événement. "Je suis très heureux que Nostalgie+ m'ai proposé de parrainer cette exposition tout à fait unique et originale et qui emmènera les visiteurs pour un voyage au cœur de la musique 60's et 70's. C'est un véritable plaisir pour moi que d'apporter mon soutien à cette initiative qui fait aussi la part belle aux chanteurs belges", déclare l'interprète de "Tombe la neige".

Les albums ont tous une histoire à raconter. Proposée par Nostalgie+, l'exposition "Idoles", présente du 11 juin au 15 juillet (du mercredi au samedi de 12h à 18h) dans la Galerie Toison d'Or de Bruxelles, propose aux plus nostalgiques de (re)découvrir les anecdotes et histoires qui se cachent derrière les disques des stars des années 60 et 70 comme Johnny Hallyday, Sheila ou encore Claude François et les Rolling Stones.