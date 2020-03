Organisé par Elton John, l'iHeart Living Room Concert s'est donné pour but d'inciter tout le monde à rester chez soi mais aussi de récolter de l'argent pour des fonds alimentaires.

Depuis le début de l'épidémie de covid-19, nombreuses sont les idoles de la musique à avoir spontanément organisé des concerts acoustiques depuis leur salon. Ce qui a donné l'idée à Elton John de demander à une série de stars d'organiser un grand rassemblement caritatif respectant les distances sociales, c'est-à-dire chacun depuis son domicile.

"Nous sommes tous à la maison, a-t-il déclaré en introduction. Vous êtes entouré de votre famille et de ceux que vous aimez, je suis proche des miens aussi. Nous prenons tous soin les uns des autres durant cette crise. Laissez-moi vous dire ce qui va nous garder ensemble: toute la bonté qui est en train de se produire dans le monde. Il y a des docteurs, des infirmières, des scientifiques en première ligne. Ils sont la preuve vivante que les plus grands super-héros ne portent pas de cape."

Avant de laisser la place à la musique, il a encore remercié les enseignants, les pompiers, les policiers, tous ceux qui s'occupent des autres et en particulier des sans-abri. "Nous voulons aussi récolter de l'argent pour des œuvres caritatives qui font un travail difficile, comme Feeding America et First Responders Children's Foundation. Nous savons que vous préoccupations sont énormes, et nous espérons que ce divertissement peut nourrir et remplir votre âme, et peut-être vous apporter de la force et de la joie en vue des jours à venir."

Ensuite, ce sont Alicia Keys, Billie Eilish, Camilla Cabello, Mariah Carey, H.E.R., Lizzo, les Backstreets Boys (éloignés les uns des autres...), Billie Joe Armstrong, Tim McGraw, Dave Grohl ou Sam Smith de laisser parler la musique, avant qu'Elton John ne conclue l'heure de show (sans pub) par Don't Let the Sun Go Down on Me, seul au clavier.

Que retenir d'autre de cette concert lourdement chargé en émotion ? La version d'I Want It That Way par les cinq Backstreets boys chez eux, depuis leur salon ou devant leur piscine, la belle version acoustique du très approprié My Hero par Dave Grohl ("Si vous chantez ce refrain chaque fois que vous vous lavez les mains, je pense que vous resterez en bonne forme"), la performance tout en délicatesse de Billie Eilish sur Bad Guy (accompagnée à la guitare par son frère, Finneas), l'énergie positive de Camilla Cabello sur My Oh My (avec son boyfriend Shawn Mendes), la reprise a cappella de How Do You Sleep par Sam Smith, les vocalises de Mariah Carey sur Always Be My Baby devant des photos de famille ("Nous vous aimons, prenez soin de vous. Je vais porter des gants même à la maison"), la présentation d'un morceau inédit (Keep Holding On) par H.E.R., la belle version de Skyscraper de Demi Lovato, l'envoûtante version de Boulevard of Broken Dreams par Billie Joe Armstrong ou les encouragements de Lizzo: "Nous ne pouvons pas laisser ceci nous diviser. La distance sociale est à respecter pour notre santé, mais nous devons restés unis en tant que personnes. C'est une vraie pandémie. Nous ne pouvons laisser la peur se répandre plus vite que le virus. Nous devons répandre l'amour."

Autant de bonnes raisons de visionner ce concert en intégralité sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7I4ekM6t2XU . Et en plus, c'était pour la bonne cause.