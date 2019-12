Leticia voit passer toutes sortes de personnages curieux. Séparée du Pérou par l’Amazone, et du Brésil par un modeste casse-vitesse, la dernière cité colombienne avant la frontière est un paradis terrestre pour orpailleurs, aventuriers et trafiquants en tous genres. Pour les naturalistes et quelques touristes, c’est également la porte d’entrée idéale pour pénétrer au cœur de la forêt amazonienne.

Rien d’étonnant, donc, à y voir débarquer en janvier dernier, un ket de Bruxelles armé d’un micro et d’un couvre-chef. En Belgique, Fabien Leclercq aka Le Motel, sort de trois années exceptionnelles qui l’ont propulsé au rang de fournisseur officiel de beats pour Roméo Elvis, Veence Hanao et Teme Tan. Au beau milieu de la jungle, il n’est personne, une âme parmi d’autres, venue intégrer une communauté amérindienne Ticuna pour une dizaine de jours, histoire de retrouver un peu de sève.

"Début 2019, je sortais d’une période d’explosion avec Roméo et Veence" se remémore le producteur de 28 ans, que nous rencontrons dans un bar de Bruxelles près d’un an plus tard.(...)