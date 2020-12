Suite à la crise sanitaire, comme beaucoup d’autres artistes, Gims a été contraint de postposer la date de sortie de son nouveau disque initialement prévue le 6 novembre dernier.

Au programme de ce que le rappeur et plus gros vendeur de France annonçait comme l’album de l’année ? 17 titres - dont de nombreuses collaborations (J Balvin, Gazo, Heuss l’Enfoiré ou encore Kaaris) - baptisés Le Fléau. Pour faire patienter ses fans, Gims avait sorti un single intitulé Origami. Mais, à peine sorti ce jeudi à minuit, l’album provoque la colère de ses fans. En présentant Le Fléau comme l’album de l’année 100 % rap, ses aficionados l’attendaient forcément au tournant. "L’album 100 % rap de Gims commence par du chant en INTRO…" peut-on ainsi notamment lire sur Twitter. "Il fait de l’opéra en intro. " Si certains adhèrent, d’autres sont complètement déçus ("C’est zéro" ; "Ça manque d’originalité") et sont même plus catégoriques en parlant de sa "régression" dans le game. "À mon avis, sur Le Fléau, Gims est à 30 % de ces capacités…" Un autre internaute va dans le même sens. "Il a enlevé ‘Maître’ parce qu’il a régressé je suis trop trop énervé".

Bref, les commentaires négatifs ne manquent pas, contrairement à ses précédentes productions. "Je suis méga déçu, j’avoue, confie un fan sur Twitter. Déjà avec le premier single ‘Immortel’ (juste après l’Intro, NdlR.), ça sentait l’arnaque. Alors Gims, je peux te dire personnellement que jusqu’ici tout va pas bien, dit-il en faisant référence à son titre Jusqu’ici tout va bien. Personnellement, l’album Décennie et le morceau "Ana Fi Dar", "Loup Garou" sonnaient plus rap, tu as dû te tromper dans la com’!" Pendant qu’un admirateur du rappeur jette un regard sur le côté positif du disque ("Heureusement qu’il y a des featurings qui sauvent l’album sinon l’échec total"), un autre le descend encore en flèche. "Tu es passé de Maître Gims à Gims et bientôt tu t’appelleras le fléau."

À part le son "Thomas Shelby" en outro (le préféré de l’ex-maître et faisant référence au héros de la série TV Peaky Blinders) considéré par tous comme "une tuerie", Le Fléau ne fait donc pas du tout l’unanimité. Ses fans s’attendaient à du 100 % rap, cela semble donc plutôt… "rapé".