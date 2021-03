Le 2 mars 1991 était un samedi, mais l’information n’est passée par les radios et les téléscripteurs que le dimanche matin : Gainsbourg est mort. Au début, on croit à une blague, assez le genre du bonhomme de jongler avec la Faucheuse. N’avait-il pas publié, dix ans plus tôt, un entretien "anthume" dans le journal Libération ? Et puis, comme d’autres icônes en péril, sa disparition avait déjà été annoncée puis démentie. Pas cette fois. La mort de Gainsbourg, c’est bien la dernière provocation de Lucien Ginsburg.

Le choc dans le monde est énorme, jusqu’au-delà de l’espace culturel francophone. Une de ses plus belles histoires d’amour, il l’avait vécue avec une Anglaise bon teint. Certes, il n’eut qu’un hit en Amérique, "Je t’aime… moi non plus" avait atteint la… 69e position dans les classements étasuniens, mais sa sulfureuse réputation avait aussi franchi l’Atlantique.

Nombreux sont ceux qui se souviennent des circonstances dans lesquelles ils ont appris la funeste nouvelle. Pour ceux qui l’avaient approché ne fût-ce que quelques fois, dans le cadre professionnel, bonjour tristesse ! Gueule d’amour, tête à claques, tête de chou selon lui, chacun avait son Gaingain, dont l’un des principaux talents était de ne laisser personne indifférent.