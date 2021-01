Retour sur l'odyssée du jeune David avant qu'il ne devienne le grand et glorieux Bowie.

Il y a 5 ans, le 10 janvier 2016, la mort de David Bowie, vaincu par le cancer, suscitait une émotion planétaire. Cinq ans… déjà. Le temps qui file n’a pas terni la mémoire d’une des grandes stars de la seconde moitié du XXe siècle, bien au contraire. Les occasions sont nombreuses de réentendre, de revoir, voire de découvrir les multiples aspects d’un artiste avec un grand A.

“Five Years”, c’est aussi le titre de la chanson qui ouvre la première face du 33 tours The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Communément appelé Ziggy Stardust, sorti le 6 juin 1972, cet album à la terrible pochette, comme toujours chez Bowie, est la première grande consécration pour un auteur-compositeur interprète rêvant depuis toujours de succès. Star planétaire, il le devint avec le titre et l’album Let’s Dance, coréalisé par Nile Rodgers, comme toujours avec un certain chic…