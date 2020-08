Pour Marka, les artistes doivent profiter de la situation actuelle: "Il y a des opportunités pour les plus petits groupes et artistes" Musique Charles Van Dievort © D.R.

Covid ou pas, Marka n’a jamais renoncé à se produire en live. Que ce soit sur Facebook les samedis pendant le confinement, ou sur scène à présent, avec les mesures de sécurité qui s’imposent. Il était à Ittre le 22 août, à Villers-la-Ville six jours plus tard et à Malmedy ce lundi.