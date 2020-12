C'était il y a trois ans, jour pour jour. À 21 h 10, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday, 74 ans, s’effondrait chez lui, dans sa propriété de Marnes-la-Coquette, laissant son armada de fans désemparée et orpheline d’un symbole sans pareil en France comme l’a démontré l’hommage populaire cinq jours plus tard.

Depuis, outre le succès des innombrables disques posthumes et rééditions, c’est surtout la guerre à couteaux tirés entre Laeticia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet qui a monopolisé l’attention. Un spectacle déplorable qui, s’il n’a pas entaché l’image de l’artiste, l’a trop souvent reléguée au second plan.

La hache de guerre apparemment enterrée, l’heure est venue de reparler de l’homme et de l’artiste. Cette année, pas moins de quatre concerts inédits ont été publiés, sans compter le film de son road-trip américain pour lesquels nous avions conversé avec Bertrand Lamblot. Directeur artistique chez Warner, il connaissait bien Johnny. Leur première collaboration remonte à 2002, sur l’album À la vie, à la mort. En 2012, après le désastre commercial et artistique de Jamais seul (2011), il est rappelé à la rescousse pour remettre le Taulier sur de bons rails. Mission accomplie avec L’Attente (2012) et les disques suivants, jusqu’à Mon pays c’est l’amour.

“Travailler au quotidien avec Johnny, c’était unique et passionnant, confie-t-il. C’était une aventure extraordinaire d’échanger avec lui sur les chansons. Quand il en choisissait une, quelle que soit sa qualité, on savait qu’il allait en faire quelque chose d’immensément mieux. Il l’attrapait, la tordait et en faisait un truc que personne ne pouvait imaginer. Avec sa voix, il faisait muter une chanson. Pas seulement parce qu’il la chantait bien, il y avait aussi sa compréhension des textes qui faisait qu’il s’appropriait le titre.”