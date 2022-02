Mardi, 20 h 45, Palais 12 à Bruxelles. Le premier concert de Stromae depuis 2015 débute par une séquence animée lors de laquelle son avatar est réveillé. Les images sont magnifiques, l’animation merveilleusement fluide et le Stromae digital qui prend vie sympathique en diable. Cette séquence, comme d’autres diffusées pendant le concert ou lors des Victoires de la musique, est signée nWave Digital, le studio de production de nWave Pictures à qui on doit des succès comme Sammy la tortue, Bigfoot Family, Royal Corgi, etc.

Le travail n’a rien à envier à ce que propose le légendaire studio Pixar à travers ses films d’animation. "Ça fait plaisir à entendre d’être comparé à Pixar, se réjouit Caroline Van Iseghem qui a créé la structure en 1993. J’ai toujours dit aux premières personnes qui travaillaient pour moi qu’un jour nous serions les Pixar d’Europe." Le pari est plutôt très bien réussi. Cette collaboration avec Stromae, c’est aussi sa dernière contribution pour son bébé puisqu’avec son mari, le réalisateur et producteur Ben Stassen, ils ont vendu nWave et passé le flambeau.

Finir l’aventure nWave avec un projet réalisé pour Stromae, c’est quelque chose, non ?

"Pour être honnête, j’ai tout lancé mais je n’ai même pas vu le tout terminé (elle n’était pas présente au Palais 12, NdlR). Ça fait quelque chose parce que Stromae, c’est un grand nom et un grand professionnel. C’est chouette mais d’un autre côté, travailler sur des longs métrages, c’est tout aussi bien. Stromae, c’était une petite parenthèse."