La captation de 3 heures a été réalisée le 23 juin derniers

Indochine avait donné rendez-vous à ses fans le 2 avril pour une surprise. A moins que Nicola Sirkis et les siens en aient plein les poches, le cadeau qu'ils voulaient offrir a été livré avec plus d'une semaine d'avance. Ce dimanche, le groupe a mis en accès gratuit sur YouTube l'intégralité de son concert donné le 23 juin 2019 au Stade Pierre Mauroy, à Lille. Soit 3 heures de live pour revivre la dernière date de la tournée 'La dernière vague'.

Le groupe y égraine ses tubes ainsi que les titres de son dernier album, le très acclamé 13. Tout est là: "Station 13", "Alice & June", "Tes yeux noirs", "Un été français", "Karma Girls", le medeley où s'enchainent "Canary Bay", "Les Tzars", "Paradize", etc. Ainsi que le set acoustique avec "J'ai demandé à la lune" et "3e sexe". Sans oublier les hymnes que sont "Trois nuits par semaine" et "L'aventurier"

Sur Twitter, Nicola Sirkis a expliqué la démarche: "Pour tous les soignants et personnels médicaux mobilisés 24h/24, pour tous les autres (policiers, routiers, et tous ceux qui travaillent, et pour nous tous, confinés pour les aider... Nous sommes forts. Soyons tous solidaires". Cette diffusion sera accessible jusqu'au 30 mars, indique encore le chanteur d'Indochine.

Un beau cadeau à l'heure où chacun, confiné chez soi, est à la recherche d'occupations et de distractions.

En quelques heures seulement, la surprise d'Indochine a enregistré 45000 vues. A n'en pas douter, ce nombre va exploser dans les jours à venir.

Il reste une question en suspens: faut-il encore s'attendre à quelque chose de nouveau le 2 avril. Le programme des festivités pour les 40 ans de la formation? Verdict dans 10 jours.