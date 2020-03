Habitués aux grandes salles du style le Palais 12, Bercy et des stades (de France, Pierre Mauroy de Lille, etc.), les membres d’Indochine se produiront dans le cadre très intimiste de la Coopérative de mai, 1 500 places à tout casser, ce samedi.

Un moyen de contourner l’interdiction des rassemblements de 5 000 personnes et plus en milieu confiné imposée par la France en raison du coronavirus ? Pas du tout, le groupe s’y produira pour célébrer les 20 ans de cette salle située à Clermont-Ferrand. Et si on vous en parle, c’est parce que l’occasion de voir Nicola Sirkis et les siens dans un si petit lieu est exceptionnellement rare. Alors, si vous ne craignez pas le coronavirus et si les kilomètres ne vous font pas peur, sachez que les places seront mises en vente mercredi au prix de 40 euros. À 9 h 30 pour les abonnés de la salle et à 10 h pour les autres fans. Infos et rés. : www.lacoope.org. Attention, ce sera complet en quelques secondes…