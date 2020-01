Le groupe multiplie les indices annonçant un événement spécial pour fêter ses 40 ans.

Ça se précise du côté d’Indochine. Un peu plus de six mois après avoir bouclé son 13 Tour, le groupe prépare une surprise pour ses fans à l’occasion de ses 40 ans. Les teasers se multiplient sur les réseaux sociaux de la formation française et le dernier en date ne laisse plus place au doute. Sur une courte vidéo d’une quinzaine de secondes, on peut voir le nombre 40 se former à partir du logo qui accompagne Indochine depuis la sortie de l’album Paradize sorti en 2002. Toutes les photos des profils de leurs réseaux sociaux, ainsi que la homepage de leur site Internet, se sont aussi mises à l’unisson.

Les spéculations vont bon train sur ce que Nicola Sirkis et les siens pourraient proposer. Certaines rumeurs font état d’une gigantesque tournée anniversaire à l’occasion de laquelle seraient interprétés des titres jamais joués sur scène par le groupe. En mai 2018, lors d’une conférence de presse organisée à Metz, le chanteur avait évoqué la possibilité de jouer trois soirs consécutifs pour interpréter tous les titres enregistrés par Indochine depuis ses débuts. “Il y en a 155, avait-il dit. C’est un projet sur lequel nous travaillons. Il n’est pas concrétisé mais on bosse dessus.”

S’il se confirme que c’est bien cette seconde option qui a été choisie, il y a fort à parier que les places vont s’arracher en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Depuis ses débuts en mai 1981, Indochine a sorti 13 albums qui se sont vendus à 5 millions d’exemplaires, sans compter les captations live, les singles et autres compilations. À titre d’exemple, 600 000 copies du best of Le Birthday Album (1981-1991) ont été écoulées.