Reste à savoir ce que le groupe va annoncer. Un concert spécial pour ses 40 ans? Une tournée anniversaire malgré les restrictions liées au coronavirus? Un album surprise?

Indochine fait monter la pression. Le groupe donne rendez-vous à ses fans le 2 avril. Où et pourquoi ? Mystère. C’est un message de plus que Nicola Sirkis et les siens distillent dans le cadre des 40 ans du groupe car c’est là le seul indice qui figure sur le visuel très gris qui accompagne le message.

© D.R.



C’est un secret de Polichinelle, Indochine compte célébrer en grande pompe ses quatre décennies d’existence. Lors d’une conférence de presse organisée à Metz en 2018, le chanteur avait laissé entendre qu’il verrait bien le groupe interpréter sur scène, lors de plusieurs dates, tous les titres qu’il a enregistré depuis ses débuts. Étant donné le contexte lié au coronavirus, on imagine mal que ce soit de cela dont il sera question le 2 avril. Vu l’incertitude qui règne, il semble difficile qu’il s’agisse également de l’annonce d’une nouvelle tournée, à moins que celle-ci soit programmée après l’été ou en 2021.

On ne croit pas non plus trop à un album surprise, successeur de 13, même s’il faut reconnaître que Nicola Sirkis a le don de surprendre depuis un certain temps déjà.

En attendant le 2 avril, les quelque 1500 fans qui ont pu voir le groupe se produire samedi dernier à la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand pour les vingt ans de salles, sont unanimes, Indochine est en grande forme et sa puissance de frappe intacte pouvait-on lire dans la presse auvergnate.