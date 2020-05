Le groupe s’est exprimé en direct sur les réseaux sociaux depuis le Stade de France à propos de son quarantième anniversaire.

Ces derniers mois, Indochine n’a pas cessé d’appâter ses fans avec une mystérieuse annonce manifestement liée au quarantième anniversaire du groupe si l’on se fie au graphisme affiché sur son site officiel. Initialement prévu le 2 avril mais reportée pour les raisons que l’on sait, l’événement aura lieu ce mardi à midi, en direct depuis le Stade de France.

Nicola Sirkis vient de l'annoncer, Indochine se produira dans plusieurs stades l'été prochain. La tournée commencera le 29 mai 2021 à Bordeaux et passera ensuite par Marseille, le Stade de France le 19 juin, Lyon et Lille. Intitulée le Central Tour, elle verra Indochine se produireau milieu de la fosse afin d'être au plus près de son public. Ce sera une première pour le groupe. Et le plus grand écran du monde en stade devrait être de la partie.

Par contre, il n'y a pas de concert prévu en Belgique. Le stade Roi Baudouin n'est pas digne de recevoir le public a indiqué Nicola Sirkis. "On soigne le prix des places pour le public mais aussi la façon dont on le reçoit. Avec Oli, nous avons été voir un groupe anglais là-bas et ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a une date à Lille qui n'est pas loin de Bruxelles et de Mons", a-t-il expliqué. Des car et des packages sont cependant prévus pour les fans Belges.

La mise en vente des places est annoncée pour le 29 septembre 2020. Une partie de billets sera réservée au persoonnel soignant pour tout ce qu'il a apporté pendant la pandémie actuelle. Il en va de même pour d'autres professions qui se sont retrouvées en première ligne: les éboueurs, les caissiers, les pompiers, les policiers, etc.

Ce mardi 26 mai à 13 heures, un nouveau single sera aussi disponible. Il s'agit de "Nos célébrations" avec un clip très vintage signé Erwin Olaff qui a collaboré avec le groupe pour l'album 13. Certains se souviendront de celui de "Take On Me" de a-ha.

Par ailleurs, deux compilations regroupant les singles d'Indochine depuis ses débuts vont sortir. Elles regrouperont plus de 50 titres, avec une particularité, celle d'avoir été remixés pour l'occasion. La première compilation regroupera les singles de 2001 à 2021, la seconde, ceux de 1981 à 2001.

Last but not least, un film composé d'images d'archives inédites devrait voir le jour au mois de septembre. Il retracera l'histoire de la formation française qui a pris son envol avec l'élection de François Mitterrand en 1981.