Il y a un mois, lors de l’annonce de la tournée mondiale d’Ed Sheeran, laavait surnommé le Britannique “le dieu du stade”. En effet, l’interprète de “Shivers” avait mis des options pour se produire à trois reprises dans l’enceinte du plateau du Heysel. À ce jour, seules deux dates ont été mises en vente.

Ed Sheeran vient d’être dépossédé de son titre par ses compatriotes de Coldplay. Initialement, le groupe qui vient de sortir l’album Music Of The Spheres était programmé les 5 et 6 août dans le stade Roi Baudouin. Mises en vente ce vendredi à 10 heures du matin, les places se sont manifestement envolées comme des petits pains puisqu’une troisième date, toujours au stade Roi Baudouin, a été ouverte moins de deux heures plus tard. À ce jour, aucun artiste ne s’est jamais produit à trois reprises sur le plateau du Heysel. Coldplay a donc damé le pion à Ed Sheeran.

Pour ces dates belges du Music Of The Spheres World Tour, Chris Martin et les siens ont convié du beau monde. Les 5 et 6 août, c’est H.E.R. qui se produira en première partie. Le 8, ce sera London Grammar.

Les tickets pour cette troisième date sont d’ores et déjà en vente via www.ticketmaster.be. Les prix sont compris entre 30,80 euros et 138,80 euros, frais de réservation, contribution mobilité et environnementale comprises.