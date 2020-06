Les organisateurs du festival metal de Dessel ne manquent pas d’humour et de ressource pour animer l’été sur le plan musical.

Qui a dit que, privé des festivals, l’été serait morne et silencieux ? Après le choc des annulations, les initiatives se multiplient pour animer la saison estivale. Dernière en date, celle dévoilée par le Graspop Metal Meeting. L’édition du 25e anniversaire étant reportée à l’année prochaine, avec Aerosmith qui a confirmé sa participation le dimanche 20 juin 2021, les organisateurs proposeront le 20 juin prochain – 2020 donc ! – un festival virtuel gratuit dont l’intitulé ne manque pas d’humour : Infected by GMM-20... Contaminé par le GMM-20.

À suivre sur les réseaux sociaux du festival (Facebook, Instagram, YouTube et Twitter) et sur Proximus Pickx, il proposera de revoir 20 concerts emblématiques proposés par le Graspop depuis sa création. Le line-up n’a pas encore été dévoilé mais il n’y aura évidemment que du lourd au programme, c’est la marque de fabrique du rendez-vous metal de Dessel. Seule certitude à ce jour, les festivités débuteront à 16 heures et s’étendront sur le week-end.

Des festivaliers solidaires

Et comme les “metalleux” ont du cœur, les bénéfices liés à la vente d’un merchandising spécialement créé pour l’occasion et proposé via un pop-up store en ligne, seront versés au fonds de solidarité Live2020 destiné à aider le secteur de la musique live en grande difficulté en raison de la crise sanitaire. Des masques réalisés en collaboration avec Think Pink Europe sont aussi proposés à la vente. Là aussi, les recettes seront versées à l’association Think Pink Belgium qui lutte contre le cancer du sein.