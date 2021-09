Enormément d’artistes ont attendu la rentrée pour sortir leur album. Quels que soient les genres, l’offre des mois à venir est pléthorique. Coldplay, Carlos Santana, Ed Sheeran, Kendrick Lamar et beaucoup d'autres, vont débarquer dans les bacs.

Comme partout, la rentrée musicale s’annonce particulière, cette année. Nombre de musiciens ont décidé de dévoiler leurs compositions en 2020, comme les Black Keys, Kaleo, La Femme, Mogwai, Balthazar, Django Django ou encore The Killers. Mais beaucoup d’autres ont attendu la reprise des activités et la perspective d’un retour à la scène, pour sortir leurs albums respectifs. Ajoutés aux nouvelles sorties, ces reports engendrent, inévitablement, une offre surabondante.

Amyl et les Limiñanas, les deux incontournables

Citons, de manière non exhaustive, le grand retour d’Iron Maiden avec Senjutsu le 3 septembre dernier. Date à laquelle les oreilles et cœurs sensibles ont également eu le bonheur de voir arriver un nouvel album des Manic Street Preachers. Ce vendredi 10, deux pépites absolues se retrouveront dans les bacs : le rock’n’roll survitaminé d’Amyl And The Sniffers, digne héritière d’ACDC, qui sort Comfort To Me, et le petit bijou De Pelicula, union incandescente de Laurent Garnier au duo de rock’n’roll vintage Limiñanas , qui livre très clairement l’un des albums rock de l’année. De quoi introduire à merveille l’hommage consacré au Velvet Underground par la crème de la scène rock contemporaine, qui verra le jour le 24 sous le nom de I’ll Be Your Mirror.

De Coldplay à Liam Gallagher

(...)