Ce lundi pluvieux nous mène vers Papa Shango, le studio qu'Isha a ouvert l'été dernier avec son manager Stan. Ici, c'est le boss qui nettoie et qui gère les problèmes administratifs et techniques. À la bonne franquette.





Le rappeur sort son premier album sous son vrai nom après la série de trois EP La vie augmente et un autre projet sorti en juin 2021, Faites pas chier, je prépare un album. Un titre qui en dit long sur la gestation de ce long format qu'il a intitulé Labrador bleu en référence à la pierre utilisée pour recouvrir la sépulture de son frère aîné disparu.





Rencontre en vidéo pour évoquer son rapport à la mort, ses difficultés à construire son album et les travers du milieu de la musique.

Isha confronte le monde qui l'entoure, de la naissance à la mort, de l'obscurité à la clarté. Il retourne à un rap moins chantéplus brut, plus dur aussi. Le Bruxellois se positionne un peu plus en observateur de ce qu'il voit, entend, vit : l'amitié, la mort, la rue, le rap game. Mais Isha reste Isha et continue de fouiller les tréfonds de son âme.