C’était il y a 25 ans, Snow Patrol faisait ses premiers pas en tant que groupe. Les débuts compliqués pour la formation emmenée par Gary Lightbody : changements d’appellation répétés pour des raisons juridiques et deux premiers albums qui restent des plus confidentiels. Le vent tourne avec la sortie de Final Straw en 2003 qui s’impose aux États-Unis (disque d’or) et au Royaume-Uni où il s’en vend plus de 1,5 million d’exemplaires. Confirmation deux ans plus tard avec Eyes Open qui est certifié huit fois disque de platine, toujours au Royaume-Uni (près de 2,5 millions de copies écoulées) et s’impose comme l’album le plus vendu de l’autre côté de la Manche en 2006 ! Depuis, malgré des hauts et des bas, Snow Patrol s’est imposé comme une valeur sûre dans le paysage rock dit indé.

