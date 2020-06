Suite à sa première expérience belge réussie l'été dernier, l’animateur vedette débarque pour une nouvelle saison du Bar de Jacky sur Nostalgie.

"J’ai vraiment hâte de retrouver les fidèles auditeurs de Nostalgie tous les samedis entre 9h et 10h, en juillet mais aussi en août, a ainsi déclaré l'emblématique animateur télé (Les Enfants du rock, Platine 45 ou encore Le Jacky Show) et célèbre membre du Club Dorothée, qui animera Le Bar 2 Jacky en compagnie d’Ingrid Franssen. On va passer tout l’été ensemble, quelle chance ! Ingrid & moi, on leur donne rendez-vous au "Bar 2 Jacky". À très vite".

Ancien attaché de presse de Gainsbourg, Bob Marley et ami de Lio



L'année dernière, celui qui fut aussi l’attaché de presse personnel de Serge Gainsbourg et d’Alain Bashung mais aussi de nombreuses personnalités internationales tels que Bob Marley, Peter Gabriel, Genesis et Roxy Music lors de leur venue en France, avait gratifié les auditeurs de ses anecdotes et histoires croustillantes sur les stars.



"C’est le directeur des programmes qui me l’a proposé car je l’avais déjà fait pour Nostalgie en France, nous révélait ainsi Jacky, dans nos colonnes il y a un an. Je connais bien la Belgique, j’y ai de la famille du côté d’Uccle. J’y vais assez fréquemment et je suis très ami avec Lio, avec qui j’avais fait un single en 1985, "Tétéou". Je l’avais enregistré aux studios ICP, à Bruxelles. Mais je vous rassure, c’était juste un gimmick pour rigoler, je ne deviendrai jamais chanteur (sourire) !"

Après Jacky... Sheila

Nostalgie n'aura jamais aussi bien porté son nom que cet été 2020, histoire d'oublier la morosité ambiante. Dès le 4 juillet, le "Bar 2 Jacky" rouvre donc ses portes entre 9h et 10h. Et, dès le lendemain matin, au tour de la chanteuse Sheila (L'école est finie, Les Gondoles à Venise, Spacer, etc.) de faire sa première aux côtés de Bruno Fernandez dans Génération Sheila, tous les dimanches entre 9h et 10h.