La maison d’édition de Warner Music a été mandatée pour administrer le répertoire de Brel.

Les héritiers de Jacques Brel ont-ils cédé à la tentation du moment, qui consiste pour de nombreux artistes majeurs à revendre pour des millions de dollars ou d’euros leur catalogue de chanson ? Pas du tout.

Révélé par Le Parisien, l’accord intervenu entre les Éditions Jacques Brel et Warner Music Chappell France, la branche édition de la major du disque Warner Music, ne s’inscrit pas dans ce mouvement insiste France Brel contactée par la DH. "Je ne suis pas prête à vendre et les Éditions Brel et l’œuvre de mon père." Au téléphone, la voix est avenante mais déterminée.

(...)