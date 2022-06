Rencontre en vidéo pour évoquer ses débuts, sa passion pour le rap, son langage cru dans certaines chansons.

est apparue sur la scène musicale francophone en 2019. Pas facile de se lancer quand quelques mois plus tard, la crise sanitaire stoppe net les concerts. Mais l'artiste en a profité pour sortir deux projetsetet pour se perfectionner.En 2022, la chanteuse sort une nouvelle mixtape intituléeet continue d'explorer ses sentiments et d'analyser ses rapports avec les hommes. Parfois un peu trash, parfois léger, Jäde commence à trouver son style et sa palette musicale. Du new R'N'B comme elle l'appelle, fortement influencé par des artistes comme le canadien The weeknd.