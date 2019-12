"Après quatre ans de tournées non-stop, je n’avais plus grand-chose à donner sur scène, explique l’interprète de "Makeba" au Parisien. J’étais rincée et j’ai préféré m’arrêter que faire un mauvais Bercy". La chanteuse de 27 ans a donné plus de 300 concerts dans 16 pays différents. "Ce qui fatigue le plus, c’est l’avion, le décalage horaire et le fait de faire de la promotion en France et à l’étranger à la suite. Ça fait trois fois plus de promo. Franchement, je ne me plains pas, c’était cool, mais j’étais crevée. Tout repose sur moi sur scène où je suis seule. C’est beaucoup d’énergie de tout gérer, les machines, le public et comme j’étais lessivée, mon plaisir était moins spontané."