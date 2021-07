L’annonce est tombée comme un couperet durant l’été 2019 : Jain mettait fin prématurément à la tournée qui devait la conduire à se produire à Bercy. C’était sans compter sur la pression et l’épuisement. À bout de forces après quatre années sur la route, deux albums et 320 concerts donnés, elle ne prenait plus plaisir à se produire. Conséquence : une pause d’une durée indéterminée, avait-elle dit après s’être produite à Bruxelles. Elle a été plutôt bien inspirée puisque de pause, le monde entier en a connu une quelques mois plus tard avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19.

En réalité, Jain n’est pas restée inactive bien longtemps. Il suffit de parcourir son compte Instagram pour le constater. Elle a pris le temps de peindre, de réaliser des habillages sonores et visuels pour France Télévisions et d’enregistrer pour son troisième album.

En septembre dernier, elle expliquait, photo à l’appui, travailler d’arrache-pied pour son public et en début d’année elle reconnaissait que ce dernier lui manquait beaucoup. Il y a quelques jours, elle indiquait enfin que "l’album avance doucement mais sûrement". Entre-temps, elle a aussi créé une paire d’Adidas à son nom et décorée par ses soins, avec une nette influence de Joan Miro, artiste qu’elle adore. Elles sont commercialisées depuis quelques jours.