Le chanteur britannique de 47 ans est de retour avec un album best of et sera en concert au Palais 12 le 29 mars prochain.

Ça fait du bien d’être de retour, nous confie d’emblée le célèbre interprète du tube planétaire "You’re Beautiful" ("c’est une chance d’avoir un hit dès son premier album, même Mick Jagger est toujours frustré de ne pas en avoir un !"). La dernière fois que je suis venu en Belgique, c’était le 25 février 2020, à Forest National, juste avant l’arrivée du Covid. C’était étrange car à chaque fois que je donnais un concert, le lendemain le pays se confinait."

Une période de confinement compliquée à gérer, se souvient James Blunt. "C’était vraiment désespérément triste… On était supposés partir en tournée pendant un an et toute mon équipe a dû rentrer à la maison. Cela faisait 17 ans que j’étais sur la route et puis j’ai dit à ma femme que je prenais des vacances, une année off. Or, je mentais, je ne voulais jamais faire ça et on nous a finalement forcés à le faire." Un chanteur lover, comme en témoigne encore son nouveau single "Love Under Pressure", qui a toujours le mot pour rire. " Une expérience étrange car j’ai découvert que j’avais des enfants à la maison (sourire) ! Non mais cela a été une bonne période de réflexion aussi. Que mes 17 ans de carrière furent une épopée incroyable et c’est pourquoi le label (Warner Music, NdlR) a décidé de sortir un best of. C’était le bon moment. Mes 20 plus grandes chansons mais aussi les meilleures versions live jamais enregistrées en studio. Sans oublier une chanson de Noël un peu perdue !"

Pourquoi l’avoir intitulé The Stars Beneath My Feet (les étoiles sous mes pieds) ?

(...)