Il y a un peu plus de 12 ans, on apprenait la tragique disparition de James Brown.

Le 25 décembre 2006, on apprenait le décès du Godfather of Soul à cause d'une insuffisance cardiaque. Il souffrait d'une pneumonie. Telle est la version officielle. Un journaliste de CNN a remis cette version en cause et a publié sa propre théorie.

Thomas Lake explique comment il est arrivé à cette conclusion: "Il y a deux ans, j'ai reçu un appel d'une femme qui chantait dans un cirque. Elle a dit qu'elle pourrait prouver que James Brown avait été assassiné." Cette femme travaillait avec Brown.

Le journaliste a alors mené son enquête. Il a rencontré le médecin de James Brown qui a signé son certificat de décès. "Il m'a dit qu'il doutait que Brown soit mort de causes naturelles (...). Il a dit qu'il voulait une autopsie", explique Thomas Lake.

La thèse de l'assassinat est évoquée. En effet, la mort de James Brown et celle de sa troisième épouse, Adrienne, présentent des similitudes. C'est ce que révèle l'enquête de CNN. Adrienne est officiellement morte d'une overdose mais il se peut qu'elle ait été assassinée.

Les doutes sont nombreux et les proches de James Brown demandent que des investigations soit menées pour éclaircir les circonstances de la mort du chanteur. "Près d'une douzaine de personnes qui le connaissaient appellent à une autopsie ou à une enquête criminelle".