J’ai 42 ans mais je viens de là avant tout", confesse James Deano, célèbre interprète Des blancs ne savent pas danser (ou d’On va squatter les terrasses qui avait fait un revival au printemps dernier en sortie de confinement), qui avait quitté la chanson il y a 10 ans. "Je suis un musicien avant tout. Et puis je suis devenu un musicien humoristique car j’estime que l’humour est une question de rythmique aussi, c’est une mélodie. Ce sont donc deux arts assez liés en fait. Mais ma spécialité reste la musique, depuis tout petit.”

James Deano sort donc son premier morceau -Tant de larmes (qui a des airs d'Orelsan)-, en ce jour de Saint Nicolas sur ses réseaux sociaux (Instagram et Facebook) mais aussi sur sa chaîne Youtube. Un moment de stress ? “Pas plus que cela, au contraire, je suis content pour les gens qui me suivent depuis longtemps et qui aiment ce que je fais dans la musique. Enfin, je peux leur donner des titres. Même si chacun aura son avis subjectif mais chacun a le droit d’aimer ou pas. C’est ce qui est compliqué pour un artiste… on doit arriver à faire ce qu’on aime et réussir à ne pas trop réfléchir à tout le monde. J’ai fait ce qui me plaisait.”

Pourquoi avez-vous décidé de revenir maintenant ?

(...)