Le chanteur s’est filmé chez lui avec un clin d'œil à la chanson originale que n’aurait pas dédaigné le regretté Freddie Mercury.

Loin de ses tenues de scène extravaguantes, c’est sapé de façon décontractée et sans ses éternelles lunettes de soleil que Jamiroquai s’est fendu sur Instagram d’une version de “Let’s Dance” en mode lockdown qui ne manque de rien et surtout pas d’humour. Les nouvelles paroles qu’il a écrites pour cette reprise collent parfaitement à l’actualité et parleront à nombre d’entre nous. On l’entend chanter : “Confinement, met ton masque sur le visage et regarde la TV/Confinement, les bruits des enfants qui me hurlent dessus/Confinement, j’essaye d’éviter le COVID-19/Confinement, j’ai mal au crâne, un sérieux mal de crâne/Et si tu as une toux sèche, je m’éloignerai de toi en courant…”

À la fin de l’interprétation, la caméra dézoom et il apparaît juste en chemise avec des escarpins rouge aux pieds, clin d’œil aux “red shoes” de la chanson originale chantée par David Bowie. À consommer sans modération car c’est très drôle.

Le commentaire joint à son post ne manque pas non plus d’humour, à moins qu’il ne s’agisse de cynisme : “Plus que trois mois à endurer… !”