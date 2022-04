De passage à Bruxelles le samedi 12 février pour remettre un Magritte d’honneur à la cinéaste disparue Marion Hänsel qui lui avait offert l’un de ses plus beaux rôles dans Dust (1985), Jane Birkin en a profité pour "embrasser" son pote Arno. "J’aurais voulu passer un peu plus de temps avec lui, mais mon planning ne le permettait pas. J’espère avoir l’opportunité de le voir en concert." Comme le chanteur ostendais, Jane Birkin sort d’une longue convalescence. Déjà affaiblie dans les années 2010 par la leucémie, elle était victime d’un AVC l’été dernier. Certains craignaient le pire. Mais Jane a repris la route pour défendre l’excellent Oh ! Pardon tu dormais…, album réalisé avec Étienne Daho où elle coécrit les treize chansons, trouvant les mots justes pour surpasser le chagrin causé par la mort de sa fille Kate Berry en 2013 et pour goûter à nouveau à la vie. Le succès du film documentaire de Charlotte Gainsbourg Jane par Charlotte, honteusement absent des grands écrans chez nous alors qu’il dépasse les 400 000 entrées en France, lui a aussi fait un bien fou.

Comment vous sentez-vous ?

"Merci de me poser la question.