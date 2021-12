"55 ans d'amour... je suis dévasté", avait déjà réagi cette nuit sur Facebook, accompagné d'une photo avec son ami Jean, Lou Deprijck. Nous l'avons joint pr téléphone, à sa descente d'avion à Buriram, en Thaïlande, là où il réside dans sa ferme de Pra Koun Chaii six mois par an. "J'ai pleuré durant tout le vol", nous confie-t-il, encore sous le choc, à 14.000 kilomètres de la Belgique. "Les gens me regardaient un peu bizarre, surtout masqué, mais ça fait du bien de pleurer... Je m'attendais à ce qu'il s'en aille parce qu'il avait un cancer qui s'est réveillé très très tard. Je l'avais encore eu au téléphone avant de partir en Thaïlande il y a une semaine. Il m'avait dit: je n'ai pas le moral, je ne veux pas me faire opérer. On lui a donné une chance de se faire opérer sa jambe. Mais il a refusé. Le médecin avait dit que c'était un cancer inguérissable, une boule à l'aine qui l'empêchait de marcher depuis plusieurs semaines." Et d'ajouter: "Il n'avait vraiment plus le moral suite à sa maladie... c'est triste".

Plus qu'un producteur pour Jean, Lou Deprijck était aussi un de ses plus grands amis. "C'est mon frère", poursuit-il, nostalgique. "J'ai produis énormément de chansons pour lui mais on a aussi fait plein de bamboulas avec lui, j'ai de nombreux souvenirs, il me laisse un grand vide."

"Geef Mo Buzze Gérard" : leur nouveau titre inédit ensemble