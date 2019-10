"C’est scientifiquement prouvé, il faut laisser passer trois fois sept années pour éprouver une nostalgie sur une époque", analyse Séverine Ferrer, la célèbre animatrice de Fan de sur M6 entre 1997 et 2005, au sujet du revival actuel des années 1990. "Lors des premières tournées de 2011, c’était trop tôt, même si c’était déjà le feu. Mais les jeunes filles et garçons qui nous regardaient et achetaient des disques à l’époque sont aujourd’hui parents, ont une situation et sont bien implantés dans la société. Ils peuvent donc consommer en s’achetant une place de concert par exemple. Mais ils ont surtout ce besoin de revenir à des souvenirs de leur vie qui les ont marqués, qui leur font du bien et de les partager avec leurs enfants. C’est ce qu’on appelle la transmission. "

(...)