À la demande de ses fans bruxellois, la grande dame de la chanson française revient sur scène pour une date belge unique

"Tant qu’on voudra de moi, je continuerai", assure Anne Sylvestre. Car, pour la petite histoire… c’est suite à un groupe créé sur Facebook "Pour un concert d’Anne Sylvestre à Bruxelles" que la chanteuse a accepté cette date unique en Belgique. Ce fameux groupe ayant contacté le Whalll car ce serait exactement l’endroit où elle aurait donné son dernier concert dans nos contrées. Ce que l’artiste aux plus de 55 ans de carrière nous confirme. "J’ai toujours cette furieuse envie de chanter. C’est même de pis en pis, je ne sais pas où ça va s’arrêter ! C’est ce qui me tient vraiment en vie."

Un besoin vital de chanter pour celle qui constate pourtant "ne jamais avoir fait réellement de tubes. J’ai eu de grands succès, je n’ai jamais cessé mais je ne veux pas non plus m’asseoir sur mon tas de chansons et ne rien faire de neuf." C’est pourquoi Anne Sylvestre sort encore des albums aujourd’hui, dont le dernier en date est le très emblématique Juste une femme. "J’ai d’ailleurs pris l’habitude d’être une femme depuis le temps !, souligne cette grande dame de 80 ans. Mais s’apercevoir que, malheureusement, il faut encore et toujours se battre pour la dignité et être reconnue à sa place réelle, c’est triste." La tolérance et la condition féminine, Anne-Marie Beugras - de son vrai nom - en a toujours fait son cheval de bataille, jusque dans les petites choses de la vie quotidienne. "Il faudrait qu’on n’ait plus besoin d’être féministe aujourd’hui. Mais cela n’existe pas que tout aille normalement. Du coup, on continue de se battre avec ses petites armes, à savoir écrire et chanter des chansons, vu que c’est la seule chose que je sais faire." Des textes de qualité à la Brassens, souvent étudiés de la maternelle (Les Fabulettes) à l’université, mais surtout sans tabous. "J’aime que chaque mot soit bien à sa place, que je n’aie rien à regretter. Les mots sont ma richesse et mon bagage. Je n’aime pas le premier degré, je préfère aller chercher des mots pour leur faire dire ce qu’ils ont dans le ventre."