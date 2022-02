En 2017, Angelina gagnait haut la main The Voice Kids sur TF1, au côté de son coach, Patrick Fiori. Très vite, les portes se sont ouvertes pour la chanteuse seulement âgée de 10 ans. Quelques mois après son sacre, elle rejoignait la troupe des Enfoirés Kids et offrait, par la suite, une deuxième place pour la Francelors de l’Eurovision Junior. L’interprète de la chanson "Que tu reviennes" n’avait donc pas eu tort de miser sur la jeune fille au regard angélique originaire de La Ciotat, dans le sud de la France. S’en est suivi un premier album, Ma voie, pour lequel Patrick Fiori a écrit et composé la chanson "Sur les épaules de mon père".