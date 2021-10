C'est décidé, comme il l'a déclaré au Parisien, le chanteur de 78 ans ne partira plus jamais en tournée. L'interprète de "Je suis malade" fera par contre son grand retour en librairie avec son premier livre de peinture.

Serga Lama l'avait déjà confié en début d'année suite à la reprise de la pandémie de coronavirus , il annulait purement et simplement sa tournée Adieu chère province. L'homme de 78 ans pensait même que ses soucis de santé ne lui permettraient plus jamais de remonter sur scène. Voilà que l'artiste aux plus de 60 ans de carrière confirme aujourd'hui la mauvaise nouvelle dans les colonnes du Parisien.

"J'ai peur" et "Ce serait le combat de trop"

S'il compte encore réaliser un album, le mari de Luana (35 ans sa cadette) ne partira plus jamais en tournée suite à ses problèmes de santé. "Il n'y aura pas de tournée. Ce n'est pas que je n'ai pas envie mais j'ai peur, a-t-il confié au quotidien français. Je marche très difficilement. Lors de la dernière, je me suis cassé la figure plusieurs fois. Il fallait voir derrière moi Luana s'évanouir."

Histoire de rassure ses fans, Serge Lama n'exclut cependant pas un dernier tour de piste afin de rendre hommage à son public. "Je ne dis pas que je ne ferai pas une soirée d'adieux à l'Olympia, mais les tournées, ce n'est plus dans mes capacités, souligne-t-il, toujours au Parisien. Je suis trop fragile : ma jambe gauche, c'est de pire en pire, et la droite porte mon corps depuis l'accident, il y a cinquante-six ans. Ça serait le combat de trop..."