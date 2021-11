"Ce nom, Isa, est sorti tout naturellement", nous confie Zaz lors de notre rencontre tout en confessions dans les loges de Cap 48 il y a un mois Une cause, comme beaucoup d’autres - féminisme, racisme, migrants - via son projet de festival Zazimut, pour lesquelles elle désire "utiliser ma notoriété pour agir. La religion a, par exemple, fait beaucoup de mal à la place de la femme dans la société, même si cela évolue."

Celle qui sera en concert les 5 (Charleroi), 6 (Bruxelles) et 7 (Liège) mai prochains proposera aussi un concert unique au cinéma dès ce 25 novembre. "Ce trip aux Baux-de-Provence était dingue !", confesse la chanteuse et interprète du tube "Je veux". "J’étais stressée… pas autant que plus jeune, où je tombais carrément dans les pommes, mais ici c’était un truc que je n’avais jamais fait." À savoir, une plongée sensorielle au cœur de son nouvel album Isa. Après 3 ans d’absence et des millions d’albums vendus dans le monde entier.

Sur Isa, on retrouve une collaboration avec un artiste belge !